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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Уиган Атлетик
Хаддерсфилд Таун - Уиган Атлетик: обзор матча 28 ноября 2016
Хаддерсфилд Таун
28.11.2016, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
50'
А. Муй
40'
Р. Бурк
60'
Я. Вилдсхут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Уиган Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
Л. Гарбатт
84'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Я. Вилдсхут
78'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Н. Бирн
74'
Замена
Д. Берн
️️️️
Р. Бурк
Желтая карточка
Т. Смит
71'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Хогг
67'
60'
ГОЛ! 1:2!
Я. Вилдсхут
Пас отдал
М. Пауэр
52'
Желтая карточка
М. Пауэр
ГОЛ! 1:1!
А. Муй
Пас отдал
Т. Смит
50'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Ш. Сканнелл
45'
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бурк
Пас отдал
Я. Вилдсхут
Желтая карточка
Д. Хогг
18'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
М. Хадсон
7'
3'
Желтая карточка
С. Уорнок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
45
Кейси Палмер
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Уиган Атлетик
33
Дэн Берн
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
16
Жорди Гомес
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
4-3-2-1
12
Уорд
15
Лев
4
Горенц-Станкович
5
Хадсон
2
Смит
13
Муй
3
ван Ла Парра
6
Хогг
45
Палмер
10
Качунга
9
Сканнелл
3-3-2-1-1
22
Яскилайнен
32
Бурк
23
Бакстон
29
Гарбатт
14
Бирн
16
МакДональд
3
Уорнок
8
Пауэр
13
Вилдсхут
24
Якобс
4
Перкинс
5
Хадсон
26
Шиндлер
26
Шиндлер
5
Хадсон
6
Хогг
8
Биллинг
8
Биллинг
6
Хогг
9
Сканнелл
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Сканнелл
32
Бурк
33
Берн
33
Берн
32
Бурк
14
Бирн
25
Пауэлл
25
Пауэлл
14
Бирн
13
Вилдсхут
21
Дэвис
21
Дэвис
13
Вилдсхут
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Уиган Атлетик
33
Гарри Банн
ЦП
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джо Мерфи
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
11
Каин Вулери
ЛВ
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Остались в запасе
33
Гарри Банн
ЦП
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джо Мерфи
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Остались в запасе
11
Каин Вулери
ЛВ
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Уоррен Джойс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Уиган Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Джон Смит'с
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