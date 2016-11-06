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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Аякс
АЗ Алкмаар - Аякс: обзор матча 06 ноября 2016
АЗ Алкмаар
06.11.2016, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 12 тур
2 : 2
Завершен
Аякс
13'
В. Вегхорст
79'
В. Вегхорст
47'
Б. Траоре
62'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Аякс
84'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Г. Тил
️️️️
В. Вегхорст
84'
ГОЛ! 2:2!
В. Вегхорст
79'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
Р. Мюрен
73'
65'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
А. Юнес
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Классен
Замена
Д. Соуза
️️️️
Л. Гарсия
61'
47'
ГОЛ! 1:1!
Б. Траоре
45'
Желтая карточка
Д. Санчес
45'
Желтая карточка
Й. Велтман
Желтая карточка
Д. Люккассен
40'
Желтая карточка
Б. Ринстра
35'
Желтая карточка
М. Юханссон
29'
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-2-1-3
1
Рочет
70
Хапс
12
Влаар
32
Люккассен
4
Юханссон
30
Вуйтенс
23
Ринстра
11
Джаханбакш
99
Гарсия
9
Вегхорст
21
Мюрен
4-2-3-1
24
Онана
6
Санчес
34
Велтман
24
Виргевер
24
Синкгравен
22
Зиеш
20
Шоне
11
Траоре
8
Юнес
18
Классен
9
Дольберг
99
Гарсия
36
Дабни Соуза
36
Дабни Соуза
99
Гарсия
9
Вегхорст
20
Тил
20
Тил
9
Вегхорст
21
Мюрен
9
Фрайдей
9
Фрайдей
21
Мюрен
22
Зиеш
6
ван де Бек
6
ван де Бек
22
Зиеш
8
Юнес
9
Кассьерра
9
Кассьерра
8
Юнес
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Аякс
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча АЗ Алкмаар - Аякс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
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