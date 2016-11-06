Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Эмполи
Пескара - Эмполи: обзор матча 06 ноября 2016
Пескара
06.11.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 4
Завершен
Эмполи
12'
М. Маккароне
23'
М. Пуччарелли
44'
М. Маккароне
89'
Р. Сапонара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Эмполи
90'
+2
Желтая карточка
А. Диуссе
89'
ГОЛ! 0:4!
Р. Сапонара
Пас отдал
Ф. Везели
85'
Замена
М. Перейра
️️️️
Р. Крунич
81'
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Пуччарелли
Замена
С. Петтинари
️️️️
Р. Манай
71'
Желтая карточка
М. Форнасьер
68'
67'
Замена
А. Джилардино
️️️️
М. Маккароне
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Бенали
57'
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Аквилани
45'
44'
ГОЛ! 0:3!
М. Маккароне
Пас отдал
Р. Сапонара
Желтая карточка
Д. Капрари
32'
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Пуччарелли
Пас отдал
М. Маккароне
16'
Желтая карточка
Р. Крунич
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Маккароне
Пас отдал
М. Пуччарелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
33
Раде Крунич
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
4
Бриан Кристанте
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
3-5-2
1
Биццарри
44
Форнасьер
14
Кампаньяро
7
Дзампано
23
Кресценци
26
Верре
20
Мемушай
50
Бенали
20
Аквилани
10
Капрари
7
Манай
4-2-1-2
11
Кроче
21
Коста
34
Везели
15
Чосич
21
Паскуаль
33
Крунич
10
Диуссе
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
20
Аквилани
3
Бираги
3
Бираги
20
Аквилани
50
Бенали
3
Пепе
3
Пепе
50
Бенали
7
Манай
18
Петтинари
18
Петтинари
7
Манай
33
Крунич
23
Перейра
23
Перейра
33
Крунич
7
Маккароне
19
Джилардино
19
Джилардино
7
Маккароне
20
Пуччарелли
19
Марилунго
19
Марилунго
20
Пуччарелли
Остались в запасе
Пескара
Эмполи
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Главный тренер
Массимо Оддо
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Остались в запасе
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Пескара - Эмполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Пескара
Эмполи
Итальянский клуб подписал контракт с псом
Вчера, 19:39
1
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
2020.04.20 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
2017.09.12 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
2017.08.25 22:59
Итальянский клуб подписал контракт с псом
Вчера, 19:39
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+