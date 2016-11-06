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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Майнц
РБ Лейпциг - Майнц: обзор матча 06 ноября 2016
РБ Лейпциг
06.11.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
3'
Т. Вернер
21'
Э. Форсберг
44'
Т. Вернер
74'
Ш. Белл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Майнц
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Э. Форсберг
86'
85'
Желтая карточка
А. Рамальо
80'
Желтая карточка
Ш. Белл
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Поульсен
79'
74'
ГОЛ! 3:1!
Ш. Белл
Пас отдал
А. Хак
Замена
О. Бурк
️️️️
Т. Вернер
69'
67'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Ж. Гбамен
54'
Желтая карточка
Д. Бросински
45'
Замена
Ш. Белл
️️️️
Х. Самперио
ГОЛ! 3:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
44'
32'
Замена
Ю. Малли
️️️️
С. Сердар
ГОЛ! 2:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
Т. Вернер
21'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
3-4-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
5
Комппер
4
Орбан
20
Забитцер
6
Демме
8
Кейта
31
Илсанкер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
3-3-2-2
1
Лоссль
42
Хак
27
Балогун
24
Бюссманн
2
Донати
5
Гбамен
18
Бросински
8
Сердар
29
Самперио
9
Кордоба
9
Онисиво
10
Форсберг
13
Кайзер
13
Кайзер
10
Форсберг
11
Вернер
7
Бурк
7
Бурк
11
Вернер
15
Поульсен
9
Зелке
9
Зелке
15
Поульсен
5
Гбамен
5
Рамальо
5
Рамальо
5
Гбамен
29
Самперио
16
Белл
16
Белл
29
Самперио
8
Сердар
10
Малли
10
Малли
8
Сердар
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Майнц
8
Рани Хедира
ОП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча РБ Лейпциг - Майнц
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Ред Булл Арена
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