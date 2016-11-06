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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леганес
Реал - Леганес: обзор матча 06 ноября 2016
Реал
06.11.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 0
Завершен
Леганес
38'
Г. Бэйл
45+1'
Г. Бэйл
76'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леганес
90'
+1
Желтая карточка
В. Диас
82'
Желтая карточка
Омар
82'
Замена
В. Диас
️️️️
М. Мантовани
Замена
Л. Васкес
️️️️
А. Мората
82'
ГОЛ! 3:0!
А. Мората
Пас отдал
Т. Кроос
76'
68'
Замена
Лусиано
️️️️
Р. Перес
Замена
Х. Родригес
️️️️
Иско
68'
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Ковачич
62'
61'
Желтая карточка
М. Мантовани
55'
Замена
Омар
️️️️
Д. Мачис
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
А. Мората
45'
+1
42'
Желтая карточка
П. Инсуа
Желтая карточка
Начо
41'
Желтая карточка
Т. Кроос
40'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
38'
Желтая карточка
К. Роналду
17'
8'
Желтая карточка
Д. Мачис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
8
Матео Ковачич
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
8
Унаи Лопес
ПП
8
Александер Шимановски
ЛФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Реал
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Леганес
16
Виктор Диас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-2-1-3
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
6
Начо
14
Карвахаль
8
Кроос
8
Ковачич
22
Иско
7
Роналду
21
Мората
18
Бэйл
4-3-1-1
13
Серантес
5
Бустинса
21
Мантовани
44
Инсуа
15
Рико
8
Лопес
21
Перес
18
Габриэл
11
Мачис
8
Шимановски
8
Ковачич
14
Модрич
14
Модрич
8
Ковачич
22
Иско
23
Родригес
23
Родригес
22
Иско
21
Мората
17
Васкес
17
Васкес
21
Мората
21
Мантовани
16
Диас
16
Диас
21
Мантовани
11
Мачис
7
Омар
7
Омар
11
Мачис
21
Перес
10
Лусиано
10
Лусиано
21
Перес
Остались в запасе
Реал
Леганес
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
24
Давид Тимор
ОП
22
Луис Састре
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
Остались в запасе
24
Давид Тимор
ОП
22
Луис Састре
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Реал - Леганес
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
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