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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 06 ноября 2016
Рома
06.11.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 0
Завершен
Болонья
13'
М. Салах
62'
М. Салах
71'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Болонья
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
М. Салах
85'
84'
Замена
В. Торосидис
️️️️
А. Масина
Замена
Жерсон
️️️️
Б. Перес
77'
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
71'
65'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
С. Таидер
Желтая карточка
Л. Паредес
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
К. Строотман
62'
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Рюдигер
57'
50'
Замена
М. Дестро
️️️️
У. Садик
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Перотти
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
8
Сафир Таидер
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
6
Умар Садик
ЦФ
21
Блерим Джемаили
РФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Рома
22
Лоренцо Кризанто
ВР
1
Алиссон
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Болонья
1
Альфред Гомис
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
17
Фасио
15
Жуан
22
Рюдигер
44
Наингголан
8
Строотман
33
Перес
16
Де Росси
10
Салах
8
Перотти
10
Джеко
4-3-3
1
Да Кошта
17
Крафт
25
Феррари
22
Хеландер
25
Масина
8
Таидер
6
Надь
43
Вивиани
21
Джемаили
6
Садик
7
Крейчи
22
Рюдигер
5
Паредес
5
Паредес
22
Рюдигер
33
Перес
8
Жерсон
8
Жерсон
33
Перес
10
Салах
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
10
Салах
25
Масина
35
Торосидис
35
Торосидис
25
Масина
8
Таидер
5
Пульгар
5
Пульгар
8
Таидер
6
Садик
21
Дестро
21
Дестро
6
Садик
Остались в запасе
Рома
Болонья
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
22
Лоренцо Кризанто
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
1
Алиссон
ВР
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Альфред Гомис
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
22
Лоренцо Кризанто
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
1
Алиссон
ВР
11
Хуан Итурбе
ПВ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Альфред Гомис
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Рома - Болонья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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