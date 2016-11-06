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Суонси - Манчестер Юнайтед
Суонси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 06 ноября 2016
Суонси
06.11.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
69'
М. ван дер Хоорн
15'
П. Погба
21'
З. Ибрагимович
33'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
П. Погба
89'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
У. Руни
81'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Х. Мата
80'
Желтая карточка
Х. Мата
76'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
Л. Фер
️️️️
Л. Бриттон
70'
ГОЛ! 1:3!
М. ван дер Хоорн
Пас отдал
Г. Сигурдссон
69'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
У. Раутледж
45'
Замена
М. Барроу
️️️️
Ф. Льоренте
45'
33'
ГОЛ! 0:3!
З. Ибрагимович
Пас отдал
У. Руни
21'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
У. Руни
15'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Майкл Кэррик
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Фабиански
22
Ранхель
3
ван дер Хоорн
26
Моусон
3
Кингсли
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
10
Сигурдссон
17
Борха
12
Льоренте
4-3-1-2
43
Де Хеа
36
Дармиан
5
Рохо
4
Джонс
15
Янг
16
Кэррик
8
Погба
25
Феллайни
64
Мата
32
Руни
11
Ибрагимович
7
Бриттон
8
Фер
8
Фер
7
Бриттон
12
Льоренте
77
Барроу
77
Барроу
12
Льоренте
15
Раутледж
10
Монтеро
10
Монтеро
15
Раутледж
8
Погба
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
8
Погба
32
Руни
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
32
Руни
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
64
Мата
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Юнайтед
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Суонси - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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