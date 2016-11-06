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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ренн
ПСЖ - Ренн: обзор матча 06 ноября 2016
ПСЖ
06.11.2016, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 12 тур
4 : 0
Завершен
Ренн
31'
Ж. Фернандес (АГ)
42'
Э. Кавани
67'
А. Рабьо
79'
М. Верратти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ренн
ГОЛ! 4:0!
М. Верратти
Пас отдал
А. Бен Арфа
79'
78'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
П. Нтеп
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Моура
69'
ГОЛ! 3:0!
А. Рабьо
Пас отдал
А. Ди Мария
67'
63'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Р. Бенсебаини
Желтая карточка
Маркиньос
61'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Б. Матюиди
61'
56'
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Энрике
50'
Желтая карточка
П. Энрике
48'
Желтая карточка
П. Мендеш
Замена
Хесе
️️️️
Э. Кавани
45'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Фернандес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Педро Энрике
ПП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
ПСЖ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
17
Николя Жанвье
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
17
Максвелл
3
Силва
5
Маркиньос
92
Орье
8
Матюиди
12
Рабьо
6
Верратти
7
Моура
11
Ди Мария
10
Кавани
3-2-3-2
56
Костиль
29
Данзе
3
Мендеш
23
Наньон
5
Бенсебаини
24
Бааль
7
Энрике
8
Гуркюфф
6
Фернандес
13
Сио
29
Нтеп
8
Матюиди
8
Мотта
8
Мотта
8
Матюиди
7
Моура
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
7
Моура
10
Кавани
10
Хесе
10
Хесе
10
Кавани
29
Нтеп
27
Дьякаби
27
Дьякаби
29
Нтеп
7
Энрике
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Энрике
5
Бенсебаини
17
Жанвье
17
Жанвье
5
Бенсебаини
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
22
Уэсли Саид
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
22
Уэсли Саид
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча ПСЖ - Ренн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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