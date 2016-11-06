Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Уотфорд
Ливерпуль - Уотфорд: обзор матча 06 ноября 2016
Ливерпуль
06.11.2016, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 11 тур
6 : 1
Завершен
Уотфорд
27'
С. Мане
30'
Ф. Коутиньо
43'
Э. Джан
57'
Р. Фирмино
60'
С. Мане
90+1'
Д. Вейналдум
75'
Д. Янмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Уотфорд
ГОЛ! 6:1!
Д. Вейналдум
90'
+1
Желтая карточка
Д. Вейналдум
88'
Замена
О. Эджария
️️️️
Ф. Коутиньо
87'
86'
Замена
К. Суньига
️️️️
Р. Перейра
80'
Желтая карточка
М. Бритос
75'
ГОЛ! 5:1!
Д. Янмат
Пас отдал
Н. Амрабат
Замена
Д. Старридж
️️️️
А. Лаллана
71'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
С. Мане
63'
61'
Замена
Б. Уотсон
️️️️
В. Бехрами
ГОЛ! 5:0!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
60'
ГОЛ! 4:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
А. Лаллана
57'
56'
Желтая карточка
Х. Холебас
ГОЛ! 3:0!
Э. Джан
Пас отдал
А. Лаллана
43'
33'
Замена
К. Пантилимон
️️️️
Э. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Фирмино
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Ф. Коутиньо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
39
Нордин Амрабат
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Кариус
32
Матип
17
Клайн
23
Джан
14
Хендерсон
6
Лейва
20
Милнер
10
Мане
10
Лаллана
11
Коутиньо
9
Фирмино
4-1-2-1-2
1
Гомес
22
Янмат
4
Кабуль
3
Бритос
25
Холебас
6
Капу
39
Амрабат
85
Бехрами
37
Перейра
14
Дини
9
Игало
10
Мане
23
Вейналдум
23
Вейналдум
10
Мане
11
Коутиньо
14
Эджария
14
Эджария
11
Коутиньо
10
Лаллана
15
Старридж
15
Старридж
10
Лаллана
1
Гомес
25
Пантилимон
25
Пантилимон
1
Гомес
37
Перейра
18
Суньига
18
Суньига
37
Перейра
85
Бехрами
26
Уотсон
26
Уотсон
85
Бехрами
Остались в запасе
Ливерпуль
Уотфорд
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Ливерпуль - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Ливерпуль
Уотфорд
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
18:47
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
18:47
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+