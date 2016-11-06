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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 06 ноября 2016
Севилья
06.11.2016, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
15'
Витоло
43'
Л. Месси
61'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
90'
+1
Желтая карточка
Х. Маскерано
88'
Желтая карточка
Л. Суарес
86'
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Суарес
Желтая карточка
Д. Карришу
85'
Замена
Х. Корреа
️️️️
П. Сарабия
84'
83'
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
82'
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Насри
78'
73'
Замена
А. Гомеш
️️️️
И. Ракитич
Замена
Гансо
️️️️
Ф. Васкес
68'
66'
Желтая карточка
Л. Динь
61'
ГОЛ! 1:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
50'
44'
Желтая карточка
С. Роберто
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
Желтая карточка
А. Рами
26'
ГОЛ! 1:0!
Витоло
Пас отдал
П. Сарабия
15'
10'
Желтая карточка
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
(К)
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
14
Самир Насри
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
32
Нили
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-1-3-1
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
23
Рами
23
Карришу
25
Мариано
15
Н'Зонзи
14
Насри
7
Витоло
20
Васкес
7
Сарабия
10
Вьетто
3-1-2-3-1
1
тер Стеген
14
Маскерано
14
Умтити
12
Динь
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
10
Месси
4
Суарес
10
Неймар
9
Суарес
20
Васкес
10
Гансо
10
Гансо
20
Васкес
14
Насри
10
Иборра
10
Иборра
14
Насри
7
Сарабия
32
Корреа
32
Корреа
7
Сарабия
4
Суарес
12
Рафинья
12
Рафинья
4
Суарес
11
Ракитич
20
Гомеш
20
Гомеш
11
Ракитич
Остались в запасе
Севилья
Барселона
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
32
Нили
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
32
Нили
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Севилья - Барселона
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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