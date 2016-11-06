Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Бромвич
Лестер - Вест Бромвич: обзор матча 06 ноября 2016
Лестер
06.11.2016, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
55'
И. Слимани
52'
Д. Моррисон
72'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вест Бромвич
90'
+2
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. Моррисон
90'
Желтая карточка
К. Брант
87'
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Р. Хут
87'
83'
Замена
К. Гарднер
️️️️
М. Филлипс
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Филлипс
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Муса
67'
ГОЛ! 1:1!
И. Слимани
Пас отдал
Р. Марез
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Моррисон
Пас отдал
М. Филлипс
Замена
Д. Варди
️️️️
С. Оказаки
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
АП
24
Даррен Флетчер
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-2-2-2
20
Цилер
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
10
Кинг
4
Дринкуотер
26
Марез
7
Муса
30
Оказаки
19
Слимани
4-4-1-1
12
Фостер
12
Ньом
36
Маколи
15
Доусон
35
Эванс
25
Филлипс
22
Якоб
11
Брант
24
Флетчер
7
Моррисон
23
Рондон
7
Муса
10
Грей
10
Грей
7
Муса
6
Хут
11
Ульоа
11
Ульоа
6
Хут
30
Оказаки
9
Варди
9
Варди
30
Оказаки
25
Филлипс
8
Гарднер
8
Гарднер
25
Филлипс
7
Моррисон
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
7
Моррисон
Остались в запасе
Лестер
Вест Бромвич
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Лестер - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Лестер
Вест Бромвич
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+