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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Оренбург
Краснодар - Оренбург: обзор матча 06 ноября 2016
Краснодар
06.11.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 3
Завершен
Оренбург
9'
М. Перейра
11'
Ари
75'
А. Мартынович
16'
С. Бреев
22'
В. Полуяхтов
32'
В. Полуяхтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Оренбург
90'
+4
Желтая карточка
А. Кацалапов
90'
+3
Желтая карточка
Р. Воробьев
90'
+2
Желтая карточка
А. Гутор
76'
Замена
А. Кацалапов
️️️️
А. Делькин
ГОЛ! 3:3!
А. Мартынович
Пас отдал
Жоаозиньо
75'
74'
Красная карточка
А. Малых
Замена
Вандерсон
️️️️
Р. Лаборде
65'
56'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Благо
46'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
И. Коронов
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
М. Перейра
46'
Красная карточка
Э. Куасси
45'
Замена
А. Синицын
️️️️
С. Крицюк
34'
32'
ГОЛ! 2:3!
В. Полуяхтов
Пас отдал
И. Коронов
22'
ГОЛ! 2:2!
В. Полуяхтов
Желтая карточка
В. Калешин
20'
19'
Желтая карточка
Д. Андреев
16'
ГОЛ! 2:1!
С. Бреев
ГОЛ! 2:0!
Ари
Пас отдал
В. Калешин
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
Пас отдал
Ари
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
40
Благо
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-5-1
33
Крицюк
17
Калешин
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
22
Жоаозиньо
10
Перейра
18
Газинский
8
Куасси
21
Лаборде
39
Ари
4-1-4-1
30
Гутор
12
Малых
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
14
Коронов
40
Благо
84
Воробьев
23
Бреев
90
Делькин
33
Крицюк
88
Синицын
88
Синицын
33
Крицюк
10
Перейра
30
Окриашвили
30
Окриашвили
10
Перейра
21
Лаборде
14
Вандерсон
14
Вандерсон
21
Лаборде
14
Коронов
22
Ефремов
22
Ефремов
14
Коронов
90
Делькин
34
Кацалапов
34
Кацалапов
90
Делькин
40
Благо
33
Нехайчик
33
Нехайчик
40
Благо
Остались в запасе
Краснодар
Оренбург
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Александр Моргунов
АП
16
Денис Адамов
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
9
Александр Руденко
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Александр Моргунов
АП
16
Денис Адамов
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Краснодар - Оренбург
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Арам Петросян (Бронницы)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Ozon Арена
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