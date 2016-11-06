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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Амкар-Пермь
ЦСКА - Амкар-Пермь: обзор матча 06 ноября 2016
ЦСКА
06.11.2016, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
18'
С. Игнашевич (П)
45+1'
З. Тошич
24'
Г. Джикия
27'
М. Костюков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Амкар-Пермь
90'
+2
Вторая желтая
Ф. Огуде
78'
Замена
А. Салугин
️️️️
М. Костюков
Замена
Ф. Чалов
️️️️
К. Страндберг
75'
74'
Желтая карточка
Ф. Огуде
70'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
С. Баланович
Желтая карточка
П. Вернблум
64'
63'
Желтая карточка
С. Баланович
63'
Замена
Ф. Огуде
️️️️
Я. Гол
62'
Желтая карточка
Я. Гол
Желтая карточка
К. Страндберг
57'
ГОЛ! 2:2!
З. Тошич
Пас отдал
Б. Натхо
45'
+1
27'
ГОЛ! 1:2!
М. Костюков
Пас отдал
А. Милькович
24'
ГОЛ! 1:1!
Г. Джикия
Пас отдал
Я. Гол
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Игнашевич
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Александар Милькович
ЦЗ
30
Брайан Идову
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
6
Секу Конде
ОП
20
Павел Комолов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Фернандес
10
Натхо
19
Вернблум
18
Тошич
10
Головин
11
Ионов
10
Страндберг
3-4-1-1-1
57
Селихов
23
Баланович
14
Джикия
2
Милькович
30
Идову
5
Гол
6
Конде
11
Занев
20
Комолов
77
Костюков
10
Бодул
10
Страндберг
63
Чалов
63
Чалов
10
Страндберг
23
Баланович
32
Йовичич
32
Йовичич
23
Баланович
5
Гол
8
Огуде
8
Огуде
5
Гол
77
Костюков
77
Салугин
77
Салугин
77
Костюков
Остались в запасе
ЦСКА
Амкар-Пермь
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
10
Давид Хурцидзе
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча ЦСКА - Амкар-Пермь
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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