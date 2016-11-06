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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Остенде
Андерлехт - Остенде: обзор матча 06 ноября 2016
Андерлехт
06.11.2016, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Остенде
81'
Ю. Тилеманс (П)
66'
Ф. Беррье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Остенде
88'
Желтая карточка
А. Милич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Тилеманс
81'
78'
Желтая карточка
Ф. Канесин
Замена
Х. Харбауи
️️️️
Э. Сова
78'
Замена
У. Спайич
️️️️
О. Дешахт
71'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Беррье
Замена
️️️️
С. Ханни
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
94
Софьян Ханни
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остенде
1
Силвио Прото
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
20
Михель Йонкхир
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
10
Франк Беррье
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Остенде
1
Дидье Овоно
ВР
29
Матиас Боссар
ЦЗ
7
Себастьен Сиани
ЦП
3-4-1-2
33
Руф
41
Сова
5
Кара
3
Дешахт
94
Ханни
18
Тилеманс
18
Дендокер
10
Станчу
18
Ашампонг
91
Теодорчик
27
Кипчиу
3-5
1
Прото
77
Марушич
27
Капон
16
Милич
20
Йонкхир
8
Эль-Ганасси
10
Беррье
26
Вандендрище
55
Канесин
3
Дешахт
25
Спайич
25
Спайич
3
Дешахт
41
Сова
99
Харбауи
99
Харбауи
41
Сова
Остались в запасе
Андерлехт
Остенде
23
Франк Букс
ВР
17
Массимо Бруно
ПВ
1
Дидье Овоно
ВР
29
Матиас Боссар
ЦЗ
7
Себастьен Сиани
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
17
Массимо Бруно
ПВ
Остались в запасе
1
Дидье Овоно
ВР
29
Матиас Боссар
ЦЗ
7
Себастьен Сиани
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Андерлехт - Остенде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
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