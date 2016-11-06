Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Янг Бойз
Люцерн - Янг Бойз: обзор матча 06 ноября 2016
Люцерн
06.11.2016, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
32'
Н. Хаас
47'
Н. Хаас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Янг Бойз
Замена
С. Сарр
️️️️
Ж. Тьессон
83'
75'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
М. Фрай
47'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Хаас
Желтая карточка
М. Ноймайр
46'
45'
Замена
Л. Бертоне
️️️️
Д. Закария
ГОЛ! 1:0!
Н. Хаас
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Давид Цибунг
ВР
7
Клаудио Лустенбергер
ЦЗ
14
Жером Тьессон
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
77
Маркус Ноймайр
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Янг Бойз
26
Ян Лецяск
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Люцерн
1
Йонас Омлин
ВР
23
Салли Сарр
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
23
Скотт Суттер
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
3-1-2-1
1
Цибунг
7
Лустенбергер
14
Тьессон
16
Аффольтер
71
Криэциу
32
Хаас
77
Ноймайр
15
Шнойвли
4-1-2-2
43
Мбабу
4
Нуху
5
фон Берген
26
Лецяск
6
Закария
13
Шик
22
Раве
99
Оаро
9
Фрай
14
Тьессон
23
Сарр
23
Сарр
14
Тьессон
9
Фрай
10
Сулеймани
10
Сулеймани
9
Фрай
6
Закария
6
Бертоне
6
Бертоне
6
Закария
Остались в запасе
Люцерн
Янг Бойз
1
Йонас Омлин
ВР
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Марио Фрик
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
Главный тренер
Марио Фрик
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Люцерн - Янг Бойз
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Янг Бойз
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+