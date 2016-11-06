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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Арсенал
Ростов - Арсенал: обзор матча 06 ноября 2016
Ростов
06.11.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Арсенал
26'
А. Ерохин
36'
С. Азмун
86'
Д. Полоз
90'
А. Ерохин
8'
Н. Бурмистров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
М. Беляев
Замена
М. Григорьев
️️️️
Д. Полоз
90'
+1
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Ф. Кудряшов
90'
ГОЛ! 4:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Д. Полоз
90'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
С. Азмун
86'
ГОЛ! 3:1!
Д. Полоз
Пас отдал
Т. Калачев
86'
71'
Замена
О. Власов
️️️️
И. Ершов
Желтая карточка
А. Гацкан
70'
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
Пас отдал
М. Мевля
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Ерохин
26'
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бурмистров
Пас отдал
И. Максимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Джанаев
30
Кудряшов
32
Мевля
44
Навас
13
Гранат
8
Гацкан
16
Нобоа
2
Калачев
7
Полоз
21
Ерохин
20
Азмун
3-2-2-2
36
Левашов
29
Горбатюк
6
Беляев
21
Вергара
14
Хагуш
22
Ершов
20
Стеклов
78
Максимов
18
Бурмистров
23
Горбатенко
30
Кудряшов
43
Терентьев
43
Терентьев
30
Кудряшов
7
Полоз
10
Григорьев
10
Григорьев
7
Полоз
20
Азмун
28
Препелицэ
28
Препелицэ
20
Азмун
22
Ершов
84
Власов
84
Власов
22
Ершов
Остались в запасе
Ростов
Арсенал
30
Никита Медведев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Иван Данильянц
31
Алексей Березин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Ростов - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Рафаэль Ильясов (Казань)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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