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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 06 ноября 2016
Ахмат
06.11.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
34'
Б. Балай
38'
Б. Балай
10'
Р. Мак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Зенит
90'
+2
Вторая желтая
Л. Нету
87'
Желтая карточка
А. Витсель
Замена
Р. Мирзов
️️️️
М. Митришев
82'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
82'
74'
Замена
Маурисио
️️️️
Х. Гарсия
73'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Дзюба
Замена
Адилсон
️️️️
Г. Теодор Грозав
72'
Желтая карточка
Д. Кузяев
68'
66'
Замена
Е. Чернов
️️️️
Ю. Жирков
56'
Желтая карточка
Л. Нету
54'
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
Р. Уциев
52'
Желтая карточка
О. Роши
42'
ГОЛ! 2:1!
Б. Балай
Пас отдал
Д. Кузяев
38'
ГОЛ! 1:1!
Б. Балай
Пас отдал
М. Мохаммади
34'
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЛВ
22
Факундо Пирис
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Одисе Роши
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Зенит
96
Игорь Обухов
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Городов
5
Мохаммади
13
Семенов
4
Анхель
40
Уциев
22
Пирис
14
Кузяев
37
Грозав
21
Роши
95
Митришев
9
Балай
4-1-1-2-2
41
Кержаков
22
Анюков
13
Нету
4
Кришито
18
Жирков
6
Хави Гарсия
27
Витсель
20
Жулиано
21
Мак
9
Кокорин
22
Дзюба
37
Грозав
21
Адилсон
21
Адилсон
37
Грозав
95
Митришев
27
Мирзов
27
Мирзов
95
Митришев
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
18
Жирков
23
Чернов
23
Чернов
18
Жирков
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
22
Дзюба
11
Кержаков
11
Кержаков
22
Дзюба
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
96
Игорь Обухов
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ахмат - Зенит
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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