Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кротоне
Интер - Кротоне: обзор матча 06 ноября 2016
Интер
06.11.2016, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 0
Завершен
Кротоне
84'
И. Перишич
88'
М. Икарди (П)
90+3'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кротоне
ГОЛ! 3:0!
М. Икарди
Пас отдал
Эдер
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Икарди
88'
86'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
М. Роден
86'
Замена
А. Тонев
️️️️
А. Барберис
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
Пас отдал
М. Икарди
84'
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Кандрева
83'
72'
Замена
Л. Крисетиг
️️️️
М. Тротта
71'
Желтая карточка
А. Рози
Замена
Эдер
️️️️
Э. Банега
64'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
А. Раноккия
20'
14'
Желтая карточка
Д. Месба
Желтая карточка
А. Раноккия
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Векки
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Кротоне
3
Клейтон
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
18
Сантон
13
Миранда
13
Раноккия
33
Д'Амброзио
77
Брозович
23
Мариу
11
Банега
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
4-3-3
21
Кордас
20
Рози
11
Чеккерини
67
Феррари
15
Месба
51
Барберис
82
Капецци
7
Роден
11
Фальчинелли
29
Тротта
17
Палладино
13
Раноккия
24
Мурильо
24
Мурильо
13
Раноккия
11
Банега
23
Эдер
23
Эдер
11
Банега
87
Кандрева
9
Йоветич
9
Йоветич
87
Кандрева
7
Роден
31
Сампиризи
31
Сампиризи
7
Роден
29
Тротта
12
Крисетиг
12
Крисетиг
29
Тротта
51
Барберис
24
Тонев
24
Тонев
51
Барберис
Остались в запасе
Интер
Кротоне
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Векки
18
Николо Фацци
ЦФ
3
Клейтон
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
3
Клейтон
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Векки
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Интер - Кротоне
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Интер
Кротоне
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+