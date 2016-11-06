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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Сент-Этьен
Метц - Сент-Этьен: обзор матча 06 ноября 2016
Метц
06.11.2016, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Сент-Этьен
Замена
Г. Эйн
️️️️
О. Нгетт
90'
86'
Замена
Б. Дабо
️️️️
В. Пажо
Замена
Я. Жуффре
️️️️
К. Лежен
73'
69'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
А. Норден
Замена
И. Сарр
️️️️
М. Эрдинг
69'
63'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
А. Савье
Желтая карточка
Ж. Манджек
45'
36'
Вторая желтая
У. Таннан
35'
Желтая карточка
У. Таннан
9'
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
Желтая карточка
Р. Коад
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
6
Анри Савье
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
3-3-1-3
1
Дидийон
32
Ассу-Экотто
5
Фалет
20
Баллиу
5
Милан
40
Манджек
24
Коад
11
Нгетт
22
Лежен
9
Эрдинг
13
Диалло
4-2-2-2
16
Руффье
12
М'Бенге
24
Перрен
4
Лакруа
28
Теофил-Катерин
17
Пажо
17
Верету
6
Таннан
70
Норден
26
Ру
6
Савье
11
Нгетт
7
Эйн
7
Эйн
11
Нгетт
9
Эрдинг
7
Сарр
7
Сарр
9
Эрдинг
22
Лежен
8
Жуффре
8
Жуффре
22
Лежен
17
Пажо
6
Дабо
6
Дабо
17
Пажо
70
Норден
16
Содерлунд
16
Содерлунд
70
Норден
6
Савье
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
6
Савье
Остались в запасе
Метц
Сент-Этьен
8
Шейк Дукур
ОП
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Метц - Сент-Этьен
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Сен-Симфорьен
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