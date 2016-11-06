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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Беверен
Гент - Беверен: обзор матча 06 ноября 2016
Гент
06.11.2016, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Беверен
26'
Б. Деягер
79'
К. Сайеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Беверен
88'
Желтая карточка
Р. Камачо
Замена
Д. Ндонгала
️️️️
М. Саймон
84'
ГОЛ! 2:0!
К. Сайеф
79'
Замена
А. Эсити
️️️️
Ж. Пербе
77'
69'
Желтая карточка
З. Гано
64'
Желтая карточка
Н. де Шуттер
Замена
К. Сайеф
️️️️
Б. Деягер
63'
ГОЛ! 1:0!
Б. Деягер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
20
Янник Толен
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
19
Брехт Деягер
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Беверен
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
24
Йенс Колс
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Гент
35
Якоб Ринне
ВР
55
Рами Гершон
ВР
4
Жереми Таравель
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
13
Андерсон Эсити
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Беверен
18
Мервиль Гобле
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
3-4-1-2
20
Толен
23
Митрович
4
Нильсен
25
Фоке
19
Деягер
17
Скофс
21
Асаре
10
Нето
27
Саймон
24
Пербе
17
Кулибали
2-3-2
26
Котелеш
3
де Шуттер
4
Камачо
18
Янс
24
Колс
15
Сек
8
Схрайверс
9
Гано
24
Пербе
13
Эсити
13
Эсити
24
Пербе
19
Деягер
16
Сайеф
16
Сайеф
19
Деягер
27
Саймон
77
Ндонгала
77
Ндонгала
27
Саймон
Остались в запасе
Гент
Беверен
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
35
Якоб Ринне
ВР
55
Рами Гершон
ВР
4
Жереми Таравель
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
18
Мервиль Гобле
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
Остались в запасе
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
35
Якоб Ринне
ВР
55
Рами Гершон
ВР
4
Жереми Таравель
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Остались в запасе
18
Мервиль Гобле
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Гент - Беверен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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