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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Хетафе - Алькоркон
Хетафе - Алькоркон: обзор матча 06 ноября 2016
Хетафе
06.11.2016, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 13 тур
1 : 0
Завершен
Алькоркон
63'
Кала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Алькоркон
Желтая карточка
А. Форлин
69'
Замена
Ф. Кадир
️️️️
Ф. Портильо
66'
ГОЛ! 1:0!
Кала
63'
Желтая карточка
Кала
23'
Начало матча
Статистика матча Хетафе - Алькоркон
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
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