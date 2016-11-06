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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Грассхоппер
Вадуц - Грассхоппер: обзор матча 06 ноября 2016
Вадуц
06.11.2016, воскресенье, 15:45
Швейцария. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Грассхоппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Грассхоппер
82'
Замена
Х. Табакович
️️️️
Р. Мар Сигурйонссон
Замена
П. Шурпф
️️️️
А. Авдияй
80'
62'
Желтая карточка
К. Чельстрем
Желтая карточка
Н. Хаслер
40'
Желтая карточка
А. Авдияй
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
21
Аксель Боргман
ЦЗ
8
Диего Сикконе
ЦП
27
Филипп Мунтвилер
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
7
Альбион Авдияй
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Грассхоппер
1
Вашо Вашич
ВР
6
Альбан Пниши
ЦЗ
21
Кайо
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Вадуц
1
Петер Йеле
ВР
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Грассхоппер
3
Неманья Антонов
ЦЗ
22
Бенджамин Люти
ПЗ
35
Никола Гиоргиев
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
1-5-1-1
21
Боргман
7
Кукурузович
4
Хаслер
16
Костанцо
11
Бургмайер
27
Мунтвилер
8
Сикконе
7
Авдияй
1-3
1
Вашич
6
Пниши
21
Кайо
16
Мар Сигурйонссон
4
Чельстрем
7
Авдияй
11
Шурпф
11
Шурпф
7
Авдияй
16
Мар Сигурйонссон
9
Табакович
9
Табакович
16
Мар Сигурйонссон
Остались в запасе
Вадуц
Грассхоппер
1
Петер Йеле
ВР
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
3
Неманья Антонов
ЦЗ
22
Бенджамин Люти
ПЗ
35
Никола Гиоргиев
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Петер Йеле
ВР
Остались в запасе
3
Неманья Антонов
ЦЗ
22
Бенджамин Люти
ПЗ
35
Никола Гиоргиев
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Вадуц - Грассхоппер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
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