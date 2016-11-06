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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 06 ноября 2016
Дженоа
06.11.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
24'
Л. Окампос
11'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Удинезе
Желтая карточка
Н. Нинкович
79'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Эденилсон
77'
72'
Замена
Ридер
️️️️
Д. Сапата
Замена
Д. Лазович
️️️️
Л. Ригони
69'
66'
Замена
С. Перица
️️️️
С. Теро
60'
Замена
А. Аднан
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
Н. Нинкович
️️️️
Л. Окампос
57'
Желтая карточка
Л. Ригони
53'
52'
Желтая карточка
Д. Сапата
ГОЛ! 1:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Эденилсон
24'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Теро
Пас отдал
С. Видмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
30
Лука Ригони
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-4-1-1
1
Перин
6
Орбан
8
Бурдиссо
4
Иццо
93
Лаксальт
30
Ригони
44
Велозу
88
Эденилсон
8
Ринкон
7
Окампос
30
Паволетти
4-3-3
1
Карнезис
30
Видмер
13
Ваге
27
Фелипе
5
Данило
7
Агьеманг-Баду
24
Кумс
42
Фофана
7
Де Пауль
91
Сапата
77
Теро
7
Окампос
44
Нинкович
44
Нинкович
7
Окампос
88
Эденилсон
18
Симеоне
18
Симеоне
88
Эденилсон
30
Ригони
88
Лазович
88
Лазович
30
Ригони
7
Де Пауль
6
Аднан
6
Аднан
7
Де Пауль
77
Теро
18
Перица
18
Перица
77
Теро
91
Сапата
10
Ридер
10
Ридер
91
Сапата
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
33
Самир
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
33
Самир
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Дженоа - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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