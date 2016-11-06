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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Милан
Палермо - Милан: обзор матча 06 ноября 2016
Палермо
06.11.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Милан
71'
И. Несторовски
15'
Сусо
82'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Милан
Желтая карточка
А. Диаманти
89'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
О. Хильемарк
85'
82'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лападула
Пас отдал
Сусо
79'
Замена
Д. Лападула
️️️️
К. Бакка
72'
Замена
А. Поли
️️️️
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:1!
И. Несторовски
Пас отдал
А. Диаманти
71'
Желтая карточка
Т. Сионек
64'
63'
Замена
М. Фернандес
️️️️
М. Пашалич
Замена
С. Ло Фасо
️️️️
К. Эмбало
57'
Замена
А. Диаманти
️️️️
Р. Салаи
57'
26'
Желтая карточка
М. Де Шильо
15'
ГОЛ! 0:1!
Сусо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
25
Бруно Энрике
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
РФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
7
Джакомо Бонавентура
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Милан
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-3-1-2
1
Посавец
5
Алеесами
41
Райкович
15
Сионек
4
Анджелкович
25
Энрике
14
Гацци
7
Хильемарк
7
Салаи
90
Несторовски
7
Эмбало
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
29
Палетта
26
Романьоли
20
Абате
5
Локателли
33
Куцка
10
Сусо
8
Пашалич
70
Бакка
7
Бонавентура
7
Эмбало
32
Ло Фасо
32
Ло Фасо
7
Эмбало
7
Салаи
23
Диаманти
23
Диаманти
7
Салаи
7
Хильемарк
19
Квайсон
19
Квайсон
7
Хильемарк
8
Пашалич
14
Фернандес
14
Фернандес
8
Пашалич
33
Куцка
15
Поли
15
Поли
33
Куцка
70
Бакка
18
Лападула
18
Лападула
70
Бакка
Остались в запасе
Палермо
Милан
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Палермо - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 21:55)
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