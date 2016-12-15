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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Америка - Реал
Америка - Реал: обзор матча 15 декабря 2016
Америка
15.12.2016, четверг, 13:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Америка - Реал
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0
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0
0
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РБ Лейпциг
Информация о матче
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