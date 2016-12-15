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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 15 декабря 2016
Дженоа
15.12.2016, четверг, 22:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
37'
Д. Лазович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фиорентина
Замена
О. Нтчам
️️️️
Л. Ригони
90'
+2
88'
Замена
К. Тельо
️️️️
М. Бадель
84'
Желтая карточка
М. Бадель
83'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Оливера
Замена
Л. Орбан
️️️️
Д. Лаксальт
83'
Желтая карточка
Д. Лазович
77'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Н. Нинкович
62'
Желтая карточка
Н. Нинкович
59'
53'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Х. Милич
ГОЛ! 1:0!
Д. Лазович
Пас отдал
Н. Нинкович
37'
Желтая карточка
М. Велозу
27'
19'
Желтая карточка
Н. Томович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
2
Гонсало
ПП
13
Давиде Астори
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
13
Карлос Сальседо
ЛФ
47
Милан Бадель
ЛФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
15
Карлос Санчес
РФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
27
Фабио Майстро
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
26
Джош Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-4-1-2
1
Перин
93
Лаксальт
6
Муньос
4
Иццо
8
Бурдиссо
5
Кофи
44
Велозу
30
Ригони
44
Нинкович
18
Симеоне
88
Лазович
1-4-1-4
16
Тэтэрушану
19
Милич
13
Астори
15
Оливера
15
Весино
2
Гонсало
10
Бернардески
15
Санчес
9
Сарате
13
Сальседо
47
Бадель
93
Лаксальт
6
Орбан
6
Орбан
93
Лаксальт
30
Ригони
10
Нтчам
10
Нтчам
30
Ригони
44
Нинкович
7
Окампос
7
Окампос
44
Нинкович
47
Бадель
37
Тельо
37
Тельо
47
Бадель
19
Милич
9
Калинич
9
Калинич
19
Милич
15
Оливера
72
Иличич
72
Иличич
15
Оливера
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Кевин Дикс
ПЗ
19
Лука Леццерини
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Кевин Дикс
ПЗ
19
Лука Леццерини
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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