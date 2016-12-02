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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Урал (мол)
ЦСКА (мол) - Урал (мол): обзор матча 02 декабря 2016
ЦСКА (мол)
02.12.2016, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
3 : 1
Завершен
Урал (мол)
11'
Х. Хосонов
51'
Т. Жамалетдинов
64'
Т. Жамалетдинов
30'
Ж. Бугуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Урал (мол)
Замена
Д. Неплюев
️️️️
Т. Жамалетдинов
90'
Замена
А. Анисимов
️️️️
И. Олейников
85'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
К. Кучаев
83'
Замена
Н. Титов
️️️️
Х. Хосонов
81'
79'
Замена
В. Кузнецов
️️️️
Э. Валиахметов
70'
Замена
Д. Боровков
️️️️
В. Хозин
67'
Желтая карточка
В. Хозин
64'
Замена
В. Блинов
️️️️
А. Щербаков
ГОЛ! 3:1!
Т. Жамалетдинов
64'
ГОЛ! 2:1!
Т. Жамалетдинов
51'
46'
Замена
М. Конате
️️️️
С. Серченков
46'
Замена
В. Бердников
️️️️
Ж. Бугуи
Замена
Т. Пухов
️️️️
Н. Тикнизян
32'
30'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бугуи
ГОЛ! 1:0!
Х. Хосонов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
61
Кирилл Леонов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
43
Александр Голубцов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
ЦСКА (мол)
89
Данил Неплюев
ПЗ
49
Никита Титов
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
31
Владислав Блинов
ЦП
88
Александр Бунаков
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Кырнац
4
Маклаков
92
Станисавлевич
99
Алибеков
18
Кучаев
21
Тикнизян
19
Кривулькин
61
Леонов
80
Хосонов
19
Олейников
75
Жамалетдинов
3-2-3-2
97
Шубин
40
Горин
12
Панков
2
Хозин
17
Валиахметов
72
Сулейманов
8
Серченков
43
Голубцов
90
Щербаков
10
Юсупов
34
Бугуи
21
Тикнизян
7
Пухов
7
Пухов
21
Тикнизян
80
Хосонов
49
Титов
49
Титов
80
Хосонов
18
Кучаев
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
18
Кучаев
19
Олейников
26
Анисимов
26
Анисимов
19
Олейников
75
Жамалетдинов
89
Неплюев
89
Неплюев
75
Жамалетдинов
34
Бугуи
46
Бердников
46
Бердников
34
Бугуи
90
Щербаков
31
Блинов
31
Блинов
90
Щербаков
2
Хозин
21
Боровков
21
Боровков
2
Хозин
17
Валиахметов
19
Кузнецов
19
Кузнецов
17
Валиахметов
8
Серченков
13
Конате
13
Конате
8
Серченков
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Урал (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
88
Александр Бунаков
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Остались в запасе
Остались в запасе
88
Александр Бунаков
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча ЦСКА (мол) - Урал (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Константин Молчанов
(Чита)
Стадион:
Октябрь
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