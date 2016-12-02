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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Ньюкасл
Ноттингем Форест - Ньюкасл: обзор матча 02 декабря 2016
Ноттингем Форест
02.12.2016, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
52'
Н. Бендтнер
86'
Д. Ласселлс (АГ)
45'
М. Ритчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Ньюкасл
90'
+4
Желтая карточка
Д. Йедлин
87'
Замена
А. Митрович
️️️️
Д. Гэйл
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Ласселлс
86'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Н. Бендтнер
79'
77'
Замена
М. Диаме
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
72'
Замена
М. Карайол
️️️️
Т. Лам
65'
53'
Желтая карточка
Й. Гуффран
ГОЛ! 1:1!
Н. Бендтнер
52'
Пенальти не реализован!
Х. Лэнсбери
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
К. Дарлоу
45'
+2
Красная карточка
П. Дамметт
45'
Замена
В. Анита
️️️️
А. Перес
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
М. Мансьенн
45'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Ритчи
Желтая карточка
М. Мансьенн
44'
Пенальти не реализован!
Н. Бендтнер
34'
33'
Красная карточка
Д. Шелви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
2
Эрик Личай
ЛП
23
Бен Осборн
ЛП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
23
Пайтим Касами
АП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
АП
14
Айзек Хэйден
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Стойкович
24
Перки
3
Лам
5
Миллс
28
Мансьенн
2
Кэш
23
Осборн
23
Лэнсбери
2
Личай
23
Касами
32
Бендтнер
3-2-2-1-2
1
Дарлоу
2
Йедлин
26
Кларк
24
Ласселлс
30
Ритчи
14
Дамметт
14
Хэйден
26
Шелви
22
Перес
34
Гэйл
94
Гуффран
3
Лам
29
Карайол
29
Карайол
3
Лам
28
Мансьенн
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
28
Мансьенн
32
Бендтнер
27
Веллиос
27
Веллиос
32
Бендтнер
94
Гуффран
17
Диаме
17
Диаме
94
Гуффран
22
Перес
6
Анита
6
Анита
22
Перес
34
Гэйл
9
Митрович
9
Митрович
34
Гэйл
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ньюкасл
30
Стефен Хендерсон
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ноттингем Форест - Ньюкасл
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Сити Граунд
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