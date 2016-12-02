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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 02 декабря 2016
Майнц
02.12.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
4'
Д. Кордоба
8'
Р. Левандовски
21'
А. Роббен
90+2'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бавария
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Л. Балогун
90'
+1
87'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Ш. Белл
85'
Желтая карточка
Д. Кордоба
83'
Замена
П. де Бласис
️️️️
А. Рамальо
81'
77'
Замена
А. Видаль
️️️️
Й. Киммих
76'
Желтая карточка
Р. Левандовски
Замена
Д. Латца
️️️️
Ф. Фрай
72'
66'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Рибери
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
А. Хак
62'
44'
Желтая карточка
Х. Мартинес
21'
ГОЛ! 1:2!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
8'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Роббен
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Ю. Малли
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
5
Андре Рамальо
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
21
Филипп Лам
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
3-2-2-1-2
1
Лоссль
27
Балогун
16
Белл
42
Хак
2
Донати
18
Бросински
20
Фрай
5
Рамальо
10
Малли
9
Кордоба
9
Онисиво
2-2-4-2
1
Нойер
15
Хуммельс
5
Алаба
6
Киммих
88
Мартинес
21
Лам
10
Роббен
6
Алькантара
7
Рибери
9
Левандовски
13
Мюллер
20
Фрай
46
Латца
46
Латца
20
Фрай
42
Хак
21
Озтюнали
21
Озтюнали
42
Хак
5
Рамальо
8
де Бласис
8
де Бласис
5
Рамальо
6
Киммих
23
Видаль
23
Видаль
6
Киммих
13
Мюллер
8
Саншеш
8
Саншеш
13
Мюллер
7
Рибери
11
Коста
11
Коста
7
Рибери
Остались в запасе
Майнц
Бавария
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Майнц - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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