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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 02 декабря 2016
Наполи
02.12.2016, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Интер
2'
П. Зелински
5'
М. Гамшик
51'
Р. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
82'
Желтая карточка
М. Брозович
77'
Замена
Р. Паласио
️️️️
А. Кандрева
Замена
М. Рог
️️️️
М. Гамшик
76'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
67'
Замена
К. Маджо
️️️️
Э. Хюсай
61'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Инсинье
58'
56'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Ж. Кондогбиа
ГОЛ! 3:0!
Р. Инсинье
51'
Желтая карточка
П. Зелински
45'
+2
45'
Желтая карточка
К. Ансальди
45'
Замена
Эдер
️️️️
Э. Банега
5'
Желтая карточка
А. Раноккия
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Пас отдал
П. Зелински
5'
ГОЛ! 1:0!
П. Зелински
Пас отдал
Х. Кальехон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
25
Аллан
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
11
Габбиадини
7
Кальехон
4-1-3-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Раноккия
13
Миранда
14
Ансальди
77
Брозович
87
Кандрева
11
Банега
19
Кондогбиа
5
Перишич
9
Икарди
10
Инсинье
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Инсинье
17
Гамшик
26
Рог
26
Рог
17
Гамшик
4
Хюсай
11
Маджо
11
Маджо
4
Хюсай
19
Кондогбиа
23
Мариу
23
Мариу
19
Кондогбиа
87
Кандрева
8
Паласио
8
Паласио
87
Кандрева
11
Банега
23
Эдер
23
Эдер
11
Банега
Остались в запасе
Наполи
Интер
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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