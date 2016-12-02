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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Дижон
Кан - Дижон: обзор матча 02 декабря 2016
Кан
02.12.2016, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 3
Завершен
Дижон
24'
И. Сантини
37'
И. Сантини
43'
Я. Карамо
26'
П. Лис-Мелу
59'
Л. Диони
81'
А. Яхья (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Дижон
87'
Замена
Й. Гастьен
️️️️
Л. Диони
81'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
А. Яхья
Замена
Ж. Макенго
️️️️
И. Сантини
80'
Замена
Э. Базиль
️️️️
Я. Карамо
79'
Замена
Н. Соб
️️️️
Ф. Жилберт
78'
Желтая карточка
Ж. Делаплас
77'
74'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
П. Лис-Мелу
Желтая карточка
И. Сантини
60'
59'
ГОЛ! 3:2!
Л. Диони
Пас отдал
Ж. Таварес
56'
Желтая карточка
М. Абид
51'
Желтая карточка
В. Рюфли
Желтая карточка
А. Яхья
48'
45'
Замена
В. Рюфли
️️️️
Ю. Абдельхамид
ГОЛ! 3:1!
Я. Карамо
Пас отдал
Ж. Делаплас
43'
ГОЛ! 2:1!
И. Сантини
Пас отдал
Р. Роделен
37'
31'
Вторая желтая
А. Бука
29'
Желтая карточка
А. Бука
Желтая карточка
Р. Роделен
28'
26'
ГОЛ! 1:1!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
Ж. Таварес
ГОЛ! 1:0!
И. Сантини
Пас отдал
Я. Карамо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Поль Реле
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
23
Ронни Роделен
ЛП
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Жордан Адеоти
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
7
Дилан Баамбула
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
2-5-1-1
30
Реле
3
Да Силва
24
Жилберт
23
Роделен
11
Бесса
25
Фере
22
Делаплас
18
Адеоти
14
Карамо
18
Сантини
3-2-3-2
30
Рейне
25
Бука
4
Лотье
5
Абдельхамид
26
Чафик
27
Варро
33
Лис-Мелу
14
Мари
17
Абид
11
Таварес
99
Диони
18
Сантини
17
Макенго
17
Макенго
18
Сантини
24
Жилберт
2
Соб
2
Соб
24
Жилберт
14
Карамо
20
Базиль
20
Базиль
14
Карамо
99
Диони
25
Гастьен
25
Гастьен
99
Диони
5
Абдельхамид
99
Рюфли
99
Рюфли
5
Абдельхамид
33
Лис-Мелу
7
Саммаритано
7
Саммаритано
33
Лис-Мелу
Остались в запасе
Кан
Дижон
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
5
Кентен Бернар
ЦЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
5
Кентен Бернар
ЦЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Кан - Дижон
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Мишель д'Орнано
Новости команд
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