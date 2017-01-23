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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Алжир
Сенегал - Алжир: обзор матча 23 января 2017
Сенегал
23.01.2017, понедельник, 22:00
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Алжир
44'
П. Диоп
54'
М. Сов
10'
И. Слимани
52'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сенегал - Алжир
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Конате
90'
+4
83'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
С. Ханни
80'
Замена
Б. Бунеджах
️️️️
И. Слимани
Замена
И. Гуйе
️️️️
Б. Ндиайе
78'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
74'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Кара
70'
58'
Желтая карточка
Л. Кадамуро
ГОЛ! 2:2!
М. Сов
54'
52'
ГОЛ! 1:2!
И. Слимани
Пас отдал
Р. Марез
44'
Желтая карточка
Я. Браими
ГОЛ! 1:1!
П. Диоп
44'
39'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
39'
Желтая карточка
Ф. Гулам
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Слимани
Пас отдал
С. Ханни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Кадим Н'Диайе
ВР
14
Зарго Туре
ЦЗ
2
Салиу Сисс
ЦЗ
2
Кара
ЦЗ
15
Папакоули Диоп
ОП
17
Баду Ндиайе
ЦП
11
Шейх Ндойе
ЦП
12
Мухамед Диаме
ПП
18
Исмаила Сарр
ПВ
7
Мусса Сов
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Алжир
16
Малик Ассела
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
22
Мохамед Мефта
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
19
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Софьян Ханни
ЦП
11
Ясин Браими
АП
17
Адлан Гедиура
ПП
7
Рияд Марез
ПВ
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Сенегал
23
Сейду Ндиайе
ВР
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
22
Анри Савье
ЦФ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
20
Бальде Кейта
ЦФ
Алжир
1
Шамседдин Рахмани
ВР
23
Раис М'Боли
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
20
Мохтар Белхитер
ЦЗ
5
Хишам Белкаруи
ЦЗ
19
Мехди Абид
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Н'Диайе
14
Туре
2
Сисс
2
Кара
15
Диоп
17
Ндиайе
11
Ндойе
12
Диаме
18
Сарр
14
Конате
7
Сов
4-3-2-1
16
Ассела
22
Мефта
2
Манди
4
Кадамуро
3
Гулам
17
Гедиура
9
Ханни
19
Бенталеб
7
Марез
11
Браими
13
Слимани
17
Ндиайе
5
Гуйе
5
Гуйе
17
Ндиайе
2
Кара
19
Дьедиу
19
Дьедиу
2
Кара
14
Конате
20
Кейта
20
Кейта
14
Конате
9
Ханни
18
Геззаль
18
Геззаль
9
Ханни
13
Слимани
9
Бунеджах
9
Бунеджах
13
Слимани
Остались в запасе
Сенегал
Алжир
23
Сейду Ндиайе
ВР
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
22
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
1
Шамседдин Рахмани
ВР
20
Мохтар Белхитер
ЦЗ
23
Раис М'Боли
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Хишам Белкаруи
ЦЗ
19
Мехди Абид
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
Главный тренер
Жорж Леекенс
Остались в запасе
23
Сейду Ндиайе
ВР
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
22
Анри Савье
ЦФ
Остались в запасе
1
Шамседдин Рахмани
ВР
20
Мохтар Белхитер
ЦЗ
23
Раис М'Боли
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Хишам Белкаруи
ЦЗ
19
Мехди Абид
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Жорж Леекенс
Статистика матча Сенегал - Алжир
1
9
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
9
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Джошуа Бондо
Стадион:
Стад де Франсвилль
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