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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 06 января 2017
Вест Хэм
06.01.2017, пятница, 22:55
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Манчестер Сити
33'
Я. Туре (П)
41'
Х. Нордтвейт (АГ)
43'
Д. Сильва
50'
С. Агуэро
84'
Д. Стоунз
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
84'
ГОЛ! 0:5!
Д. Стоунз
78'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Я. Туре
Замена
Э. Флетчер
️️️️
М. Антонио
72'
68'
Замена
А. Гарсия
️️️️
К. Де Брюйне
58'
Замена
Нолито
️️️️
Д. Сильва
Замена
Д. Пайет
️️️️
Э. Кэрролл
58'
Замена
М. Нобл
️️️️
М. Ланзини
58'
50'
ГОЛ! 0:4!
С. Агуэро
43'
ГОЛ! 0:3!
Д. Сильва
41'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Х. Нордтвейт
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
14
Педро Мба Обьянг
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Адриан
21
Огбонна
23
Рид
6
Нордтвейт
3
Крессуэлл
8
Фегули
6
Фернандес
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
9
Кэрролл
18
Антонио
3-2-1-3-1
13
Кабальеро
5
Сабалета
30
Отаменди
6
Стоунз
3
Санья
3
Клиши
42
Туре
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
9
Кэрролл
10
Пайет
10
Пайет
9
Кэрролл
22
Ланзини
16
Нобл
16
Нобл
22
Ланзини
18
Антонио
11
Флетчер
11
Флетчер
18
Антонио
11
Де Брюйне
24
Гарсия
24
Гарсия
11
Де Брюйне
42
Туре
18
Делф
18
Делф
42
Туре
21
Сильва
3
Нолито
3
Нолито
21
Сильва
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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