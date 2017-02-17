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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Монако
Бастия - Монако: обзор матча 17 февраля 2017
Бастия
17.02.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Монако
19'
С. Диалло
52'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Монако
Желтая карточка
Л. Нангис
89'
Замена
Л. Нангис
️️️️
Г. Данич
83'
79'
Замена
Н. Дирар
️️️️
А. Туре
Замена
А. Нгандо
️️️️
С. Диалло
74'
71'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
В. Жермен
52'
ГОЛ! 1:1!
Б. Силва
Пас отдал
А. Туре
45'
Замена
Фабиньо
️️️️
Т. Бакайоко
Желтая карточка
Л. Кулибали
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Диалло
Пас отдал
П. Бенгтссон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
2
Лассана Кулибали
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
12
Абдулайе Кейта
ПП
2
Садио Диалло
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
7
Ленни Нангис
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Ирвин Кардона
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-4-1
16
Лека
19
Бенгтссон
4
Эль-Каутари
4
Джику
28
Маранж
28
Данич
2
Кулибали
8
Оньянге
12
Кейта
2
Диалло
4-1-1-2-2
1
Субашич
6
Туре
15
Глик
21
Жемерсон
23
Менди
8
Бакайоко
8
Моутинью
18
Лемар
20
Силва
9
Фалькао
98
Жермен
2
Диалло
41
Нгандо
41
Нгандо
2
Диалло
28
Данич
7
Нангис
7
Нангис
28
Данич
8
Бакайоко
6
Фабиньо
6
Фабиньо
8
Бакайоко
6
Туре
8
Дирар
8
Дирар
6
Туре
98
Жермен
10
Мбаппе
10
Мбаппе
98
Жермен
Остались в запасе
Бастия
Монако
1
Томас Винсенсини
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Томас Винсенсини
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Бастия - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Арман Цесари
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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