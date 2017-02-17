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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Бетис
Гранада - Бетис: обзор матча 17 февраля 2017
Гранада
17.02.2017, пятница, 22:45
Испания. Примера, 23 тур
4 : 1
Завершен
Бетис
18'
М. Карсела-Гонсалес
28'
А. Рамос
33'
А. Перейра
64'
А. Рамос
75'
Петрос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Бетис
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
81'
Замена
П. Коне
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
79'
75'
ГОЛ! 4:1!
Петрос
Пас отдал
Р. Дурмиси
Замена
И. Куэнка
️️️️
Э. Эрнандес
72'
70'
Замена
А. Сехудо
️️️️
К. Пиччини
Замена
С. Сампер
️️️️
М. Вакасо
70'
Красная карточка
А. Перейра
66'
66'
Красная карточка
М. Науэль
ГОЛ! 4:0!
А. Рамос
64'
Желтая карточка
А. Рамос
62'
61'
Замена
М. Науэль
️️️️
А. Алегрия
Желтая карточка
А. Перейра
55'
49'
Желтая карточка
Ж. Мартен
45'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Р. Донк
Желтая карточка
М. Вакасо
40'
ГОЛ! 3:0!
А. Перейра
33'
ГОЛ! 2:0!
А. Рамос
Пас отдал
Э. Эрнандес
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Карсела-Гонсалес
Пас отдал
М. Вакасо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
14
Рубен Пардо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Очоа
15
Ингасон
18
Онгла
23
Эрнандес
27
Силва
20
Фулкье
16
Карсела-Гонсалес
4
Уче
22
Вакасо
8
Перейра
20
Рамос
3-3-2-2
1
Адан
14
Тошка
2
Манди
22
Дурмиси
12
Пиччини
6
Петрос
4
Донк
14
Пардо
8
Мартен
15
Алегрия
24
Кастро
22
Вакасо
16
Сампер
16
Сампер
22
Вакасо
16
Карсела-Гонсалес
33
Коне
33
Коне
16
Карсела-Гонсалес
23
Эрнандес
7
Куэнка
7
Куэнка
23
Эрнандес
12
Пиччини
16
Сехудо
16
Сехудо
12
Пиччини
15
Алегрия
77
Науэль
77
Науэль
15
Алегрия
4
Донк
19
Санабрия
19
Санабрия
4
Донк
Остались в запасе
Гранада
Бетис
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Гранада - Бетис
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Окон Арраис
Стадион:
Лос Карменес
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