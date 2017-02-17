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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Байер
Аугсбург - Байер: обзор матча 17 февраля 2017
Аугсбург
17.02.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 3
Завершен
Байер
60'
Д. Кор
23'
К. Беллараби
40'
Чичарито
65'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Байер
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Д. Кор
88'
Желтая карточка
Д. Кор
87'
76'
Желтая карточка
Венделл
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Г. Тигль
71'
67'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Чичарито
65'
ГОЛ! 1:3!
Чичарито
Желтая карточка
П. Верхаг
61'
60'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Ю. Брандт
ГОЛ! 1:2!
Д. Кор
Пас отдал
К. Чжа-Чеол
60'
Желтая карточка
Ф. Макс
45'
44'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Л. Бендер
40'
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
Пас отдал
Л. Бендер
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Беллараби
Пас отдал
К. Хаверц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
10
Даниэль Байер
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
3-3-3-1
1
Хитц
2
Верхаг
16
Янкер
13
Хинтереггер
30
Макс
10
Байер
39
Тигль
33
Усами
31
Кор
10
Ку Чжа-Чеол
25
Бобадилья
3-2-1-2-2
1
Лено
8
Бендер
15
Драгович
4
Едвай
39
Хенрикс
18
Венделл
44
Кампль
38
Беллараби
8
Брандт
14
Чичарито
29
Хаверц
31
Кор
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
31
Кор
39
Тигль
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
39
Тигль
14
Чичарито
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
14
Чичарито
8
Бендер
20
Арангис
20
Арангис
8
Бендер
8
Брандт
31
Фолланд
31
Фолланд
8
Брандт
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
28
Рамазан Озкан
ВР
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Аугсбург - Байер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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