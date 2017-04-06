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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - ПСВ
Твенте - ПСВ: обзор матча 06 апреля 2017
Твенте
06.04.2017, четверг, 21:45
Голландия. Эредивизие, 29 тур
2 : 2
Завершен
ПСВ
90'
Б. Целина
90'
Э. Буньяки
17'
Ю. Локадия
51'
Э. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - ПСВ
ГОЛ! 2:2!
Э. Буньяки
90'
ГОЛ! 1:2!
Б. Целина
90'
87'
Замена
Д. Швааб
️️️️
Л. де Йонг
76'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Д. Проппер
74'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Ю. Локадия
51'
ГОЛ! 0:2!
Э. Морено
17'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Локадия
9'
Желтая карточка
Э. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Йозеф Остинг
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
25
Пет Бийен
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
12
Тим Хельшер
ЦФ
38
Энис Буньяки
ЦФ
ПСВ
17
Хидде Юрьюс
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
4-1
22
Марсман
24
Трайковски
5
тер Авест
2
Андерсен
28
ван дер Лели
43
Целина
4-4-2
41
Зут
4
Ариас
15
Морено
77
Изима-Мирен
15
Виллемс
24
Проппер
6
Де Йонг
18
Гуардадо
8
ван Гинкел
26
де Йонг
9
Локадия
26
де Йонг
5
Швааб
5
Швааб
26
де Йонг
24
Проппер
20
Хендрикс
20
Хендрикс
24
Проппер
9
Локадия
34
Бергвейн
34
Бергвейн
9
Локадия
Остались в запасе
Твенте
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
25
Пет Бийен
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
12
Тим Хельшер
ЦФ
38
Энис Буньяки
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
17
Хидде Юрьюс
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
25
Пет Бийен
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
12
Тим Хельшер
ЦФ
38
Энис Буньяки
ЦФ
Остались в запасе
17
Хидде Юрьюс
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Твенте - ПСВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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