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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Анжи
Краснодар - Анжи: обзор матча 01 мая 2017
Краснодар
01.05.2017, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Анжи
90'
+1
Желтая карточка
Д. Юрченко
Желтая карточка
Д. Торбинский
82'
81'
Замена
П. Долгов
️️️️
Ф. Браун Форбс
Замена
Жоаозиньо
️️️️
В. Подберезкин
70'
65'
Желтая карточка
М. Мусалов
63'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
А. Прудников
60'
Желтая карточка
П. Яковлев
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
58'
Желтая карточка
М. Перейра
53'
Замена
М. Перейра
️️️️
В. Классон
46'
33'
Желтая карточка
А. Гулиев
11'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
Ф. Будковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Краснодар
31
Илья Абаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
17
Максим Батов
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
3-1-3-1-2
88
Синицын
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
77
Каборе
6
Торбинский
18
Газинский
92
Подберезкин
7
Классон
14
Вандерсон
90
Смолов
4-3-1-2
1
Юрченко
18
Паршивлюк
2
Жиров
97
Фибел
5
Мусалов
10
Кацаев
3
Тетрашвили
99
Гулиев
91
Яковлев
28
Будковский
89
Прудников
92
Подберезкин
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
92
Подберезкин
7
Классон
10
Перейра
10
Перейра
7
Классон
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
28
Будковский
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
28
Будковский
89
Прудников
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
89
Прудников
Браун Форбс
91
Долгов
91
Долгов
Браун Форбс
Остались в запасе
Краснодар
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
17
Максим Батов
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
17
Максим Батов
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Краснодар - Анжи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
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