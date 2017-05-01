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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Галатасарай
Бурсаспор - Галатасарай: обзор матча 01 мая 2017
Бурсаспор
01.05.2017, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 5
Завершен
Галатасарай
45'
Брума
60'
Л. Подольски
89'
Я. Озтекин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Галатасарай
89'
ГОЛ! 0:3!
Я. Озтекин
79'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Л. Подольски
67'
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
С. Инан
60'
ГОЛ! 0:2!
Л. Подольски
Замена
К. Хоркера
️️️️
Р. Фати
45'
45'
ГОЛ! 0:1!
Брума
Желтая карточка
Р. Фати
44'
36'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
18
Пабло Баталья
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
Главный тренер
Окан Бурук
Бурсаспор
34
Мерт Гюнок
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
1-2-1
23
Текин
16
Бехич
18
Баталья
91
Фати
10
Станку
4-1-2-3
16
Муслера
22
Балта
6
Джалик
55
Сариоглу
23
Кароль
38
Чигерчи
8
Инан
7
Озтекин
77
Брума
10
Снейдер
10
Подольски
91
Фати
14
Хоркера
14
Хоркера
91
Фати
8
Инан
34
Де Йонг
34
Де Йонг
8
Инан
10
Подольски
9
Дердийок
9
Дердийок
10
Подольски
Остались в запасе
Бурсаспор
Галатасарай
34
Мерт Гюнок
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
1
Дженк Генен
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Бурсаспор - Галатасарай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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