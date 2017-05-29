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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Рединг
Хаддерсфилд Таун - Рединг: обзор матча 29 мая 2017
Хаддерсфилд Таун
29.05.2017, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Рединг
105'
Желтая карточка
Д. Обита
100'
Замена
Л. Келли
️️️️
Д. Свифт
Замена
К. Палмер
️️️️
И. Браун
98'
Замена
️️️️
Т. Смит
88'
Желтая карточка
Т. Смит
75'
74'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Л. Граббан
Замена
К. Куанер
️️️️
Э. Качунга
66'
64'
Замена
Д. Обита
️️️️
Д. ван ден Берг
Желтая карточка
Э. Качунга
61'
Желтая карточка
Д. Хогг
29'
19'
Желтая карточка
Я. Керморган
17'
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
37
Исайя Браун
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЛП
8
Джон Свифт
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
2
Крис Гантер
ПП
8
Джои ван ден Берг
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
77
Адриан Попа
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-3-2-1
12
Уорд
26
Шиндлер
44
Хефеле
15
Лев
2
Смит
3
ван Ла Парра
13
Муй
6
Хогг
37
Браун
10
Качунга
21
Уэллс
2-5-1-2
26
Аль-Хабси
26
Мур
4
Илори
8
ван ден Берг
8
Свифт
4
Эванс
19
Уильямс
6
Блэкетт
2
Гантер
11
Граббан
29
Керморган
37
Браун
45
Палмер
45
Палмер
37
Браун
10
Качунга
23
Куанер
23
Куанер
10
Качунга
8
ван ден Берг
21
Обита
21
Обита
8
ван ден Берг
8
Свифт
4
Келли
4
Келли
8
Свифт
11
Граббан
12
МакКлири
12
МакКлири
11
Граббан
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Рединг
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
31
Ансси Яаккола
ВР
77
Адриан Попа
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
77
Адриан Попа
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Рединг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Евроспорт 2"
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