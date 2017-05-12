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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Уотфорд
Эвертон - Уотфорд: обзор матча 12 мая 2017
Эвертон
12.05.2017, пятница, 21:45
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
56'
Р. Баркли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Уотфорд
Замена
А. Коне
️️️️
К. Миральяс
86'
81'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Э. Капу
Замена
Г. Бэрри
️️️️
Р. Баркли
80'
71'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
В. Бехрами
70'
Желтая карточка
Х. Холебас
ГОЛ! 1:0!
Р. Баркли
Пас отдал
Ф. Ягиелка
56'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
М. Холгейт
45'
39'
Желтая карточка
Д. Янмат
39'
Желтая карточка
В. Бехрами
37'
Замена
К. Суньига
️️️️
К. Кабаселе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
6
Росс Баркли
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
АП
22
Дэрил Янмат
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Эвертон
56
Матеуш Хевельт
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-2-1-3
1
Жоэль
3
Бэйнс
19
Ягиелка
5
Уилльямс
27
Холгейт
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
22
Дэвис
87
Миральяс
9
Лукаку
6
Баркли
4-1-2-1-2
1
Гомес
5
Мариаппа
27
Кабаселе
4
Предль
25
Холебас
6
Капу
22
Янмат
85
Бехрами
6
Дукуре
14
Дини
77
Окака-Чука
6
Баркли
18
Бэрри
18
Бэрри
6
Баркли
87
Миральяс
2
Коне
2
Коне
87
Миральяс
27
Холгейт
13
Валенсия
13
Валенсия
27
Холгейт
27
Кабаселе
18
Суньига
18
Суньига
27
Кабаселе
6
Капу
99
Ньянг
99
Ньянг
6
Капу
85
Бехрами
39
Амрабат
39
Амрабат
85
Бехрами
Остались в запасе
Эвертон
Уотфорд
56
Матеуш Хевельт
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Рональд Куман
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
56
Матеуш Хевельт
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Остались в запасе
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Эвертон - Уотфорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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