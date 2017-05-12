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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Челси
Вест Бромвич - Челси: обзор матча 12 мая 2017
Вест Бромвич
12.05.2017, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Челси
82'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Челси
86'
Замена
К. Зума
️️️️
В. Мозес
82'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
С. Аспиликуэта
76'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Педро
75'
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
М. Уилсон
71'
Замена
М. Уилсон
️️️️
Г. Маколи
64'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. МакКлин
59'
Замена
К. Якоб
️️️️
С. Филд
51'
Желтая карточка
С. Филд
36'
Желтая карточка
Д. МакКлин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
24
Даррен Флетчер
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
11
Крис Брант
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-3-1
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
35
Эванс
12
Ньом
8
Ливермор
24
Флетчер
16
МакКлин
26
Филд
11
Брант
23
Рондон
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
18
Матич
11
Мозес
4
Фабрегас
9
Педро
10
Азар
19
Коста
36
Маколи
36
Уилсон
36
Уилсон
36
Маколи
16
МакКлин
89
Шадли
89
Шадли
16
МакКлин
26
Филд
22
Якоб
22
Якоб
26
Филд
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
11
Мозес
4
Зума
4
Зума
11
Мозес
9
Педро
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Педро
Остались в запасе
Вест Бромвич
Челси
13
Боаз Майхилл
ВР
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Вест Бромвич - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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