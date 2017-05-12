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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Селтик
Абердин - Селтик: обзор матча 12 мая 2017
Абердин
12.05.2017, пятница, 21:45
Шотландия. Плей-офф, группа A, 3 тур
1 : 3
Завершен
Селтик
3'
Д. Боята
8'
С. Армстронг
11'
Л. Гриффитс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Селтик
Желтая карточка
Ш. Логан
89'
Желтая карточка
Г. Шинни
85'
78'
Замена
Э. Святченко
️️️️
М. Лустиг
72'
Желтая карточка
Л. Гриффитс
71'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Гриффитс
56'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Т. Рогич
54'
Желтая карточка
К. Тирни
11'
ГОЛ! 0:3!
Л. Гриффитс
8'
ГОЛ! 0:2!
С. Армстронг
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боята
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
6
Марк Рейнольдс
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЛП
38
Нилл МакГинн
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
2
Шэйлум Логан
ПП
Главный тренер
Барри Робсон
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
АП
7
Том Рогич
АП
17
Стюарт Армстронг
ПП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Абердин
9
Адам Руни
ЦФ
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
3-4
1
Льюис
4
Шинни
3
Тэйлор
6
Рейнольдс
4
Консидайн
38
МакГинн
23
МакЛин
2
Логан
4-3-2-1
1
Гордон
23
Лустиг
55
Шимунович
28
Боята
6
Тирни
17
Армстронг
16
Робертс
7
Синклейр
42
МакГрегор
7
Рогич
29
Гриффитс
29
Гриффитс
49
Форрест
49
Форрест
29
Гриффитс
23
Лустиг
28
Святченко
28
Святченко
23
Лустиг
7
Рогич
55
Биттон
55
Биттон
7
Рогич
Остались в запасе
Абердин
Селтик
9
Адам Руни
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
9
Адам Руни
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Абердин - Селтик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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