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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сассуоло
Интер - Сассуоло: обзор матча 14 мая 2017
Интер
14.05.2017, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
70'
Эдер
36'
П. Иеммелло
50'
П. Иеммелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сассуоло
Желтая карточка
Г. Барбоза
90'
86'
Замена
А. Аквилани
️️️️
С. Миссироли
Желтая карточка
Эдер
84'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
М. Андреолли
78'
77'
Замена
П. Каннаваро
️️️️
М. Политано
Желтая карточка
К. Ансальди
74'
ГОЛ! 1:2!
Эдер
70'
69'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
66'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
П. Иеммелло
50'
ГОЛ! 0:2!
П. Иеммелло
Замена
Эдер
️️️️
Ж. Мариу
45'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Ю. Нагатомо
45'
36'
ГОЛ! 0:1!
П. Иеммелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЛП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Сассуоло
30
Бриан Коста
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
3
Андреолли
24
Мурильо
33
Д'Амброзио
77
Брозович
23
Мариу
21
Гальярдини
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
4-3-2-1
47
Консильи
14
Лирола
5
Летшерт
15
Ачерби
13
Пелузо
8
Бьондини
6
Миссироли
8
Сенси
21
Политано
94
Берарди
9
Иеммелло
5
Нагатомо
14
Ансальди
14
Ансальди
5
Нагатомо
23
Мариу
23
Эдер
23
Эдер
23
Мариу
3
Андреолли
9
Барбоза
9
Барбоза
3
Андреолли
21
Политано
28
Каннаваро
28
Каннаваро
21
Политано
6
Миссироли
20
Аквилани
20
Аквилани
6
Миссироли
9
Иеммелло
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Иеммелло
Остались в запасе
Интер
Сассуоло
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
30
Бриан Коста
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
30
Бриан Коста
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Интер - Сассуоло
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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