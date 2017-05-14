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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 14 мая 2017
Бетис
14.05.2017, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
57'
Д. Себальос
66'
С. Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетико
Желтая карточка
А. Мартинес
90'
Замена
М. Науэль
️️️️
Хоакин
90'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Р. Дурмиси
87'
75'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Гризманн
Замена
А. Сехудо
️️️️
Ж. Мартен
68'
Желтая карточка
Петрос
66'
66'
ГОЛ! 1:1!
С. Савич
64'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
К. Гамейро
64'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ф. Луис
60'
Желтая карточка
С. Савич
ГОЛ! 1:0!
Д. Себальос
57'
55'
Желтая карточка
Коке
42'
Желтая карточка
Х. Хименес
36'
Желтая карточка
Ф. Луис
Желтая карточка
Д. Брашанац
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЛП
6
Петрос
ОП
5
Дарко Брашанац
ПП
17
Хоакин
ПВ
25
Даниэль Себальос
ЛФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Адан
18
Гонсалес
22
Дурмиси
12
Наварро
2
Пеццелла
6
Петрос
8
Мартен
5
Брашанац
17
Хоакин
25
Себальос
24
Кастро
4-3-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
15
Савич
20
Хименес
16
Луис
6
Коке
14
Габи
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Гамейро
22
Дурмиси
3
Мартинес
3
Мартинес
22
Дурмиси
8
Мартен
16
Сехудо
16
Сехудо
8
Мартен
17
Хоакин
77
Науэль
77
Науэль
17
Хоакин
7
Гризманн
18
Парти
18
Парти
7
Гризманн
9
Гамейро
10
Гайтан
10
Гайтан
9
Гамейро
16
Луис
9
Торрес
9
Торрес
16
Луис
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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