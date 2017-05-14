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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лилль
Монако - Лилль: обзор матча 14 мая 2017
Монако
14.05.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
4 : 0
Завершен
Лилль
6'
Р. Фалькао
45'
Б. Силва
69'
Р. Фалькао
89'
Х. Алонсо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лилль
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Х. Алонсо
89'
Замена
Б. Менди
️️️️
К. Мбаппе
83'
Замена
В. Жермен
️️️️
Р. Фалькао
78'
70'
Замена
И. Биссума
️️️️
И. Амаду
70'
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
Я. Бензия
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
69'
64'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Р. Кишна
59'
Желтая карточка
Р. Мавуба
52'
Желтая карточка
Н. Слити
Желтая карточка
Жемерсон
49'
ГОЛ! 2:0!
Б. Силва
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
24
Рио Мавуба
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Наим Слити
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Лилль
11
Мартен Терье
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Субашич
21
Жемерсон
15
Глик
19
Сидибе
8
Бакайоко
6
Фабиньо
8
Моутинью
20
Силва
18
Лемар
10
Мбаппе
9
Фалькао
3-1-2-1-2
16
Меньян
14
Корчиа
6
Алонсо
18
Берья
10
Амаду
23
Слити
24
Мавуба
8
Бензия
24
Эдер
35
Кишна
10
Мбаппе
23
Менди
23
Менди
10
Мбаппе
9
Фалькао
98
Жермен
98
Жермен
9
Фалькао
8
Бензия
10
Бахлули
10
Бахлули
8
Бензия
10
Амаду
28
Биссума
28
Биссума
10
Амаду
35
Кишна
12
де Превилль
12
де Превилль
35
Кишна
Остались в запасе
Монако
Лилль
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
11
Мартен Терье
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Монако - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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