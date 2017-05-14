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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Сокол
Балтика - Сокол: обзор матча 14 мая 2017
Балтика
14.05.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
81'
Д. Скопинцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Сокол
87'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
А. Васянович
87'
Замена
А. Ходырев
️️️️
Р. Паштов
ГОЛ! 1:0!
Д. Скопинцев
81'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
77'
Замена
Е. Фролов
️️️️
М. Барановский
70'
64'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Дудолев
Замена
К. Родионов
️️️️
Э. Суханов
46'
Замена
А. Малеев
️️️️
Е. Цимбал
46'
Замена
А. Джафар
️️️️
П. Соломатин
40'
23'
Желтая карточка
А. Пасько
3'
Желтая карточка
М. Платика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
77
Руслан Паштов
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Балтика
39
Евгений Фролов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-2-2-2
16
Барановский
7
Скопинцев
40
Тимошин
55
Крючков
25
Концедалов
8
Цимбал
18
Суханов
93
Каленкович
23
Причиненко
31
Соломатин
7
Сердюк
4-4-2
16
Федоров
30
Васянович
22
Магадиев
3
Пасько
28
Семенов
18
Дудолев
8
Мануковский
5
Платика
77
Паштов
77
Романенко
88
Галыш
8
Цимбал
8
Малеев
8
Малеев
8
Цимбал
16
Барановский
39
Фролов
39
Фролов
16
Барановский
18
Суханов
22
Родионов
22
Родионов
18
Суханов
31
Соломатин
77
Джафар
77
Джафар
31
Соломатин
18
Дудолев
7
Перченок
7
Перченок
18
Дудолев
30
Васянович
9
Шпитальный
9
Шпитальный
30
Васянович
77
Паштов
21
Ходырев
21
Ходырев
77
Паштов
Остались в запасе
Балтика
Сокол
9
Александр Подбельцев
ЦФ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ОП
Главный тренер
Игорь Черевченко
1
Владимир Сугробов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
9
Александр Подбельцев
ЦФ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ОП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Балтика - Сокол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Балтика
Новости команд
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