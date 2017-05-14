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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Энергомаш
Торпедо - Энергомаш: обзор матча 14 мая 2017
Торпедо
14.05.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
2 : 0
Завершен
Энергомаш
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Статистика матча Торпедо - Энергомаш
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0
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0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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Торпедо
Энергомаш
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Вчера, 16:57
1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
Вчера, 13:34
5
Только один судья отказался брать взятку от «Торпедо»
18 ноября
20
«Торпедо» вернуло легенду клуба
17 ноября
1
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
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Брат Сергея Рыжикова пройдет просмотр в «Амкаре»
2017.01.23 22:54
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2016.01.22 00:35
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