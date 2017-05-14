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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 14 мая 2017
Торино
14.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 5
Завершен
Наполи
7'
Х. Кальехон
60'
Л. Инсинье
72'
Д. Мертенс
77'
Х. Кальехон
78'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Наполи
82'
Замена
А. Милик
️️️️
Х. Кальехон
78'
ГОЛ! 0:5!
П. Зелински
77'
ГОЛ! 0:4!
Х. Кальехон
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Базелли
75'
72'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мертенс
66'
Замена
М. Рог
️️️️
М. Гамшик
64'
Замена
П. Зелински
️️️️
Аллан
60'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Л. Бойе
59'
56'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
С. Густафсон
53'
Замена
С. Густафсон
️️️️
М. Бенасси
52'
Желтая карточка
Д. Базелли
8'
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЛП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Жоржиньо
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
3
Молинаро
50
Карлао
13
Россеттини
77
Дзаппакоста
33
Базелли
24
Бенасси
22
Льяич
44
Фальке
15
Бойе
11
Белотти
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
25
Аллан
17
Гамшик
21
Жоржиньо
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
33
Базелли
10
Оби
10
Оби
33
Базелли
24
Бенасси
11
Густафсон
11
Густафсон
24
Бенасси
15
Бойе
11
Итурбе
11
Итурбе
15
Бойе
25
Аллан
7
Зелински
7
Зелински
25
Аллан
17
Гамшик
26
Рог
26
Рог
17
Гамшик
7
Кальехон
30
Милик
30
Милик
7
Кальехон
Остались в запасе
Торино
Наполи
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Торино - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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