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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Сельта
Алавес - Сельта: обзор матча 14 мая 2017
Алавес
14.05.2017, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 37 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
5'
М. Гарсия
18'
З. Феддаль
37'
Дейверсон
78'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Сельта
87'
Желтая карточка
Х. Кастро
81'
Желтая карточка
Я. Аспас
78'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Я. Аспас
Замена
М. Льоренте
️️️️
М. Гарсия
75'
Замена
О. Ромеро
️️️️
А. Катай
71'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Г. Токеро
66'
Желтая карточка
Алексис
63'
60'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Ф. Ронкалья
45'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Т. Бонгонда
45'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
М. Диас
ГОЛ! 3:0!
Дейверсон
37'
ГОЛ! 2:0!
З. Феддаль
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Гарсия
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЛП
10
Александар Катай
ЛВ
19
Рубен Собрино
АП
16
Даниэль Торрес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ЛП
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-2-2
1
Пачеко
19
Эрнандес
4
Алексис
3
Феддаль
2
Вигарай
19
Гарсия
16
Торрес
10
Катай
19
Собрино
23
Токеро
16
Дейверсон
4-3-2-1
25
Вильяр
14
Ронкалья
21
Гомес
3
Фонтас
21
Планас
10
Васс
77
Систо
21
Диас
10
Бонгонда
19
Санчес
12
Бове
19
Гарсия
14
Льоренте
14
Льоренте
19
Гарсия
10
Катай
10
Ромеро
10
Ромеро
10
Катай
23
Токеро
7
Мендес
7
Мендес
23
Токеро
14
Ронкалья
17
Кастро
17
Кастро
14
Ронкалья
21
Диас
19
Эрнандес
19
Эрнандес
21
Диас
10
Бонгонда
10
Аспас
10
Аспас
10
Бонгонда
Остались в запасе
Алавес
Сельта
17
Кико Фемения
ПЗ
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
17
Кико Фемения
ПЗ
13
Адриан Ортола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Алавес - Сельта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
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